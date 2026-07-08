NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in AngioDynamics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das AngioDynamics-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9,39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 064,963 AngioDynamics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 13,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 919,06 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 39,19 Prozent.

Zuletzt ergab sich für AngioDynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 535,66 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at