AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|AngioDynamics-Investment
|
08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AngioDynamics von vor einem Jahr abgeworfen
Am 08.04.2025 wurde die AngioDynamics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 9,00 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 111,111 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 07.04.2026 auf 9,70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 077,78 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,78 Prozent vermehrt.
AngioDynamics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 406,40 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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