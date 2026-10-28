NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die AngioDynamics-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der AngioDynamics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,36 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,723 AngioDynamics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 192,77 USD, da sich der Wert einer AngioDynamics-Aktie am 27.10.2026 auf 12,26 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 92,77 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics belief sich zuletzt auf 516,28 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at