NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AngioDynamics von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in AngioDynamics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das AngioDynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,76 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 850,340 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 11.11.2025 10 722,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,61 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,23 Prozent vermehrt.

AngioDynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 505,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at