NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in AngioDynamics-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der AngioDynamics-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das AngioDynamics-Papier bei 12,25 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die AngioDynamics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 81,633 AngioDynamics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 896,33 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 28.04.2026 auf 10,98 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 10,37 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete AngioDynamics eine Marktkapitalisierung von 457,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at