AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|Lukrative AngioDynamics-Investition?
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14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das AngioDynamics-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren AngioDynamics-Anteile an diesem Tag 17,07 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 58,582 AngioDynamics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AngioDynamics-Aktie auf 10,90 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 638,55 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 36,15 Prozent.
Der Marktwert von AngioDynamics betrug jüngst 475,49 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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