WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017

Langfristige Anlage 31.12.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen AngioDynamics-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die AngioDynamics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 15,33 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 100 USD in die AngioDynamics-Aktie investierten, hätten nun 6,523 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 13,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 84,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,20 Prozent verringert.

AngioDynamics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 529,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

