NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen AngioDynamics-Investment gewesen.

Am 20.05.2021 wurden AngioDynamics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das AngioDynamics-Papier bei 23,18 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 43,141 AngioDynamics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 19.05.2026 493,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,44 USD belief. Das entspricht einem Minus von 50,65 Prozent.

AngioDynamics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 457,20 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at