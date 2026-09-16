NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in AngioDynamics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

AngioDynamics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 16,75 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,970 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 15.09.2026 auf 15,68 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,61 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,39 Prozent.

Zuletzt verbuchte AngioDynamics einen Börsenwert von 640,23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at