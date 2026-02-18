AngioDynamics Aktie

AngioDynamics

WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017

Frühes Investment 18.02.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in AngioDynamics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 18.02.2023 wurde die AngioDynamics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 13,26 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in AngioDynamics-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,541 AngioDynamics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 84,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,26 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15,08 Prozent.

Der AngioDynamics-Wert an der Börse wurde auf 451,77 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AngioDynamics Inc.

Analysen zu AngioDynamics Inc.

Aktien in diesem Artikel

AngioDynamics Inc.

