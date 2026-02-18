NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in AngioDynamics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Am 18.02.2023 wurde die AngioDynamics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 13,26 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in AngioDynamics-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,541 AngioDynamics-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.02.2026 84,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 11,26 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -15,08 Prozent.

Der AngioDynamics-Wert an der Börse wurde auf 451,77 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at