NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe AngioDynamics-Investition eingebracht

Das AngioDynamics-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 12,74 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,849 AngioDynamics-Papiere. Die gehaltenen AngioDynamics-Aktien wären am 19.09.2023 58,56 USD wert, da der Schlussstand 7,46 USD betrug. Mit einer Performance von -41,44 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete AngioDynamics eine Marktkapitalisierung von 284,42 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at