So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AngioDynamics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der AngioDynamics-Aktie statt. Zum Handelsende stand das AngioDynamics-Papier an diesem Tag bei 11,88 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 8,418 AngioDynamics-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 11,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 96,72 USD wert. Mit einer Performance von -3,28 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für AngioDynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 495,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at