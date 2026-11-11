AngioDynamics Aktie

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WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017

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AngioDynamics-Performance 11.11.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AngioDynamics von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen AngioDynamics-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die AngioDynamics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die AngioDynamics-Anteile bei 16,90 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 591,716 AngioDynamics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.11.2026 auf 12,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 142,01 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 28,58 Prozent.

AngioDynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 506,68 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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