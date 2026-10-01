Anika Therapeutics Aktie
WKN: 889120 / ISIN: US0352551081
|Hochrechnung
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01.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Anika Therapeutics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 18,63 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53,677 Anika Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 19,66 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 055,29 USD wert. Mit einer Performance von +5,53 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Anika Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 266,38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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