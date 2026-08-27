Anika Therapeutics Aktie
WKN: 889120 / ISIN: US0352551081
|Anika Therapeutics-Performance
|
27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 27.08.2025 wurde das Anika Therapeutics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 9,18 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 089,325 Anika Therapeutics-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 23 616,56 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 26.08.2026 auf 21,68 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 136,17 Prozent.
Zuletzt verbuchte Anika Therapeutics einen Börsenwert von 286,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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