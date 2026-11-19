So viel hätten Anleger mit einem frühen Anika Therapeutics-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Anika Therapeutics-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,52 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 050,420 Anika Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 306,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,07 Prozent erhöht.

Am Markt war Anika Therapeutics jüngst 172,43 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at