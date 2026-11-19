Anika Therapeutics Aktie
WKN: 889120 / ISIN: US0352551081
|Lukrative Anika Therapeutics-Anlage?
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Anika Therapeutics-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 9,52 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1 050,420 Anika Therapeutics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 13,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 306,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,07 Prozent erhöht.
Am Markt war Anika Therapeutics jüngst 172,43 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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