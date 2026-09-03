Anika Therapeutics Aktie
WKN: 889120 / ISIN: US0352551081
|Profitabler Anika Therapeutics-Einstieg?
|
03.09.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Anika Therapeutics-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 18,02 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,549 Anika Therapeutics-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 119,59 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 21,55 USD belief. Damit wäre die Investition um 19,59 Prozent gestiegen.
Anika Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 282,95 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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