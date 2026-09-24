NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Anika Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Anika Therapeutics-Papier an diesem Tag 9,07 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 11,025 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 224,64 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 23.09.2026 auf 20,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 124,64 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Anika Therapeutics belief sich zuletzt auf 279,33 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at