NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Anika Therapeutics-Investment gewesen.

Die Anika Therapeutics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 14,49 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 69,013 Anika Therapeutics-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 043,48 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 06.05.2026 auf 15,12 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 4,35 Prozent vermehrt.

Anika Therapeutics wurde am Markt mit 199,31 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at