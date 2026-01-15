Anika Therapeutics Aktie

Profitable Anika Therapeutics-Anlage? 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Anika Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Anika Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,02 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 6,242 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,55 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 14.01.2026 auf 9,54 USD belief. Das entspricht einem Minus von 40,45 Prozent.

Alle Anika Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 137,41 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

