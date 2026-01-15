NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor einem Jahr verloren

Anika Therapeutics Aktie
Vor 1 Jahr wurde die Anika Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16,02 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 6,242 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 59,55 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 14.01.2026 auf 9,54 USD belief. Das entspricht einem Minus von 40,45 Prozent.
Alle Anika Therapeutics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 137,41 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
