NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Anika Therapeutics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Anika Therapeutics-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anika Therapeutics-Anteile betrug an diesem Tag 44,06 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,270 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anika Therapeutics-Papiere wären am 20.05.2026 34,36 USD wert, da der Schlussstand 15,14 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 65,64 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Anika Therapeutics belief sich zuletzt auf 196,73 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at