NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Anika Therapeutics gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Anika Therapeutics-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Anika Therapeutics-Papier 51,09 USD wert. Bei einem Anika Therapeutics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 195,733 Anika Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (14,73 USD), wäre die Investition nun 2 883,15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 71,17 Prozent eingebüßt.

Der Anika Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 194,32 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at