Anika Therapeutics Aktie
WKN: 889120 / ISIN: US0352551081
|Hochrechnung
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25.06.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Anika Therapeutics-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Anika Therapeutics-Papier 51,09 USD wert. Bei einem Anika Therapeutics-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 195,733 Anika Therapeutics-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.06.2026 gerechnet (14,73 USD), wäre die Investition nun 2 883,15 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 71,17 Prozent eingebüßt.
Der Anika Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 194,32 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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