NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Anika Therapeutics-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 26,86 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 3,723 Anika Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anika Therapeutics-Anteile wären am 18.03.2026 52,53 USD wert, da der Schlussstand 14,11 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 47,47 Prozent.

Anika Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 190,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at