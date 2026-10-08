NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Anika Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Anika Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 40,97 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 244,081 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,53 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 766,90 USD wert. Mit einer Performance von -52,33 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Anika Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 255,72 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at