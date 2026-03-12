NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Anika Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 17,11 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 584,454 Anika Therapeutics-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 11.03.2026 8 392,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,36 USD belief. Damit wäre die Investition um 16,07 Prozent gesunken.

Anika Therapeutics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 191,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at