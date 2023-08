NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in Anika Therapeutics angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Anika Therapeutics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Anika Therapeutics-Papiers betrug an diesem Tag 42,11 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2,375 Anika Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 43,93 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 16.08.2023 auf 18,50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56,07 Prozent verringert.

Insgesamt war Anika Therapeutics zuletzt 271,05 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at