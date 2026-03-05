NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Anika Therapeutics-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Anika Therapeutics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 45,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Anika Therapeutics-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,188 Anika Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.03.2026 318,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 68,14 Prozent.

Anika Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 193,15 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at