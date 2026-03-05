Anika Therapeutics Aktie
WKN: 889120 / ISIN: US0352551081
|Anika Therapeutics-Investment
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren angefallen
Anika Therapeutics-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 45,07 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Anika Therapeutics-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 22,188 Anika Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 04.03.2026 318,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 14,36 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 68,14 Prozent.
Anika Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 193,15 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Anika Therapeutics Inc.
|
05.03.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
27.02.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Schwacher Handel: So performt der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
27.02.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite mittags im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
26.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
26.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt (finanzen.at)
|
26.02.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite sackt am Mittag ab (finanzen.at)
Analysen zu Anika Therapeutics Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Anika Therapeutics Inc.
|12,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.