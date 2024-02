NASDAQ Composite Index-Papier ANSYS-Aktie: So viel hätte eine Investition in ANSYS von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen ANSYS-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden ANSYS-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die ANSYS-Aktie an diesem Tag 174,46 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 57,320 ANSYS-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des ANSYS-Papiers auf 329,85 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 906,91 USD wert. Das entspricht einem Plus von 89,07 Prozent.

Der Börsenwert von ANSYS belief sich zuletzt auf 28,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at