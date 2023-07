NASDAQ Composite Index-Papier ANSYS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ANSYS verdient

Vor Jahren in ANSYS-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ANSYS-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 260,17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 0,384 ANSYS-Aktien. Die gehaltenen ANSYS-Papiere wären am 21.07.2023 131,36 USD wert, da der Schlussstand 341,76 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 31,36 Prozent gleich.

Insgesamt war ANSYS zuletzt 29,48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at