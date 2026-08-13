NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Applied Materials eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Applied Materials-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 27,18 USD wert. Bei einem Applied Materials-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 367,918 Applied Materials-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 201 674,03 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 12.08.2026 auf 548,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 916,74 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 417,93 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at