Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Lukrative Applied Materials-Anlage?
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13.08.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Applied Materials-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 27,18 USD wert. Bei einem Applied Materials-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 367,918 Applied Materials-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 201 674,03 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 12.08.2026 auf 548,15 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 916,74 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 417,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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