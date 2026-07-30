Applied Materials Aktie

Applied Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Investmentbeispiel 30.07.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Applied Materials gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Applied Materials-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Applied Materials-Aktie bei 151,93 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hat, hat nun 0,658 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 29.07.2026 auf 436,45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 287,27 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 187,27 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von Applied Materials betrug jüngst 380,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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