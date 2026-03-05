NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Applied Materials-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Applied Materials-Papier bei 155,32 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,644 Applied Materials-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 04.03.2026 230,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 357,76 USD belief. Mit einer Performance von +130,34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Applied Materials wurde jüngst mit einem Börsenwert von 279,08 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at