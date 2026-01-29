Applied Materials Aktie

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

Applied Materials-Investition 29.01.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das Applied Materials-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 17,65 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 56,657 Applied Materials-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 28.01.2026 auf 336,75 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 079,32 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 1 807,93 Prozent vermehrt.

Applied Materials war somit zuletzt am Markt 263,64 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

