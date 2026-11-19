Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Applied Materials-Performance im Blick
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19.11.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Applied Materials-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 148,59 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,730 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 370,95 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Papiers am 18.11.2026 auf 352,30 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 137,10 Prozent gleich.
Der Marktwert von Applied Materials betrug jüngst 277,63 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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