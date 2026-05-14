Applied Materials Aktie

Applied Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Profitable Applied Materials-Investition? 14.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 14.05.2021 wurde das Applied Materials-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Applied Materials-Aktie bei 124,83 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Applied Materials-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,011 Applied Materials-Aktien. Die gehaltenen Applied Materials-Papiere wären am 13.05.2026 3 497,64 USD wert, da der Schlussstand 436,61 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 249,76 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Applied Materials belief sich zuletzt auf 341,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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