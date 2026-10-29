Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Applied Materials-Investition
|
29.10.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Applied Materials-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 136,65 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,318 Applied Materials-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 044,27 USD, da sich der Wert einer Applied Materials-Aktie am 28.10.2026 auf 416,00 USD belief. Mit einer Performance von +204,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Applied Materials eine Börsenbewertung in Höhe von 330,64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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