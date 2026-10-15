Applied Materials Aktie

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WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Applied Materials-Performance im Blick 15.10.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Applied Materials von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Applied Materials-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Applied Materials-Papier via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 227,58 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 43,941 Applied Materials-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 446,63 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 625,19 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 96,25 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Applied Materials belief sich zuletzt auf 368,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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