Applied Materials Aktie

Applied Materials

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

Langfristige Performance 26.02.2026 16:04:04

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Applied Materials-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Applied Materials-Papier an diesem Tag 19,00 USD wert. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hat, hat nun 526,316 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 207 868,42 USD, da sich der Wert einer Applied Materials-Aktie am 25.02.2026 auf 394,95 USD belief. Damit wäre die Investition 1 978,68 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Applied Materials betrug jüngst 299,83 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

