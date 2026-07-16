Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Frühe Anlage
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16.07.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Applied Materials-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Applied Materials-Aktie 26,34 USD wert. Bei einem Applied Materials-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 37,965 Applied Materials-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 998,10 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 15.07.2026 auf 579,43 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2 099,81 Prozent zugenommen.
Jüngst verzeichnete Applied Materials eine Marktkapitalisierung von 472,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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