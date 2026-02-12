NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.02.2023 wurde die Applied Materials-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 114,77 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,871 Applied Materials-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 296,14 USD, da sich der Wert einer Applied Materials-Aktie am 11.02.2026 auf 339,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 196,14 Prozent angewachsen.

Applied Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 261,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at