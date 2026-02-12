Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Applied Materials-Investment im Blick
|
12.02.2026 16:04:35
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 12.02.2023 wurde die Applied Materials-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 114,77 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 0,871 Applied Materials-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 296,14 USD, da sich der Wert einer Applied Materials-Aktie am 11.02.2026 auf 339,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 196,14 Prozent angewachsen.
Applied Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 261,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Materials Inc.
|
13.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)