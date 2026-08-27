Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Profitable Applied Materials-Anlage?
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27.08.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Applied Materials-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 144,36 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,927 Applied Materials-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 479,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 323,36 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 232,34 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 380,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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