Applied Materials Aktie

Applied Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer Applied Materials-Einstieg? 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Applied Materials-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurde das Applied Materials-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Applied Materials-Papiers betrug an diesem Tag 119,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,371 Applied Materials-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 091,41 USD, da sich der Wert einer Applied Materials-Aktie am 18.02.2026 auf 369,30 USD belief. Mit einer Performance von +209,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Applied Materials einen Börsenwert von 283,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Applied Materials Inc.

mehr Nachrichten