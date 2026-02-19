Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Lukrativer Applied Materials-Einstieg?
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Applied Materials-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Applied Materials-Papiers betrug an diesem Tag 119,46 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,371 Applied Materials-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 091,41 USD, da sich der Wert einer Applied Materials-Aktie am 18.02.2026 auf 369,30 USD belief. Mit einer Performance von +209,14 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt verbuchte Applied Materials einen Börsenwert von 283,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
