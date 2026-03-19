Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Rentable Applied Materials-Investition?
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19.03.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Applied Materials-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand das Applied Materials-Papier an diesem Tag bei 114,86 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 87,063 Applied Materials-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 30 425,74 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Anteils am 18.03.2026 auf 349,47 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 204,26 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 278,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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