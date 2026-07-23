Applied Materials Aktie

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WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Applied Materials-Investment im Blick 23.07.2026 16:03:53

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Applied Materials von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 23.07.2025 wurde die Applied Materials-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 187,01 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 53,473 Applied Materials-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 29 619,81 USD, da sich der Wert einer Applied Materials-Aktie am 22.07.2026 auf 553,92 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 196,20 Prozent angewachsen.

Applied Materials erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 446,15 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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