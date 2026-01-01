Applied Materials Aktie

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

Applied Materials-Investition im Blick 01.01.2026

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Applied Materials-Investment gewesen.

Am 01.01.2016 wurde die Applied Materials-Aktie via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,67 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Applied Materials-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,356 Applied Materials-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 376,49 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Papiers am 31.12.2025 auf 256,99 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 1 276,49 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Applied Materials zuletzt 206,16 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

