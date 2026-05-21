Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Applied Materials-Investmentbeispiel
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21.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 21.05.2016 wurden Applied Materials-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Applied Materials-Anteile bei 22,66 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 441,306 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 20.05.2026 auf 426,85 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 188 371,58 USD wert. Damit wäre die Investition um 1 783,72 Prozent gestiegen.
Applied Materials wurde jüngst mit einem Börsenwert von 322,18 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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