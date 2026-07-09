Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Rentabler Applied Materials-Einstieg?
|
09.07.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 09.07.2021 wurde das Applied Materials-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Applied Materials-Aktie betrug an diesem Tag 134,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,741 Applied Materials-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 422,91 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Papiers am 08.07.2026 auf 570,50 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 322,91 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Applied Materials belief sich jüngst auf 440,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Materials Inc.
|
09.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.07.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
09.07.26
|Donnerstagshandel in New York: S&P 500 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
08.07.26