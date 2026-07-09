Applied Materials Aktie

Applied Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Rentabler Applied Materials-Einstieg? 09.07.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Applied Materials von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Applied Materials gewesen.

Am 09.07.2021 wurde das Applied Materials-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Applied Materials-Aktie betrug an diesem Tag 134,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 0,741 Applied Materials-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 422,91 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Papiers am 08.07.2026 auf 570,50 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 322,91 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Applied Materials belief sich jüngst auf 440,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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