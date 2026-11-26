Applied Materials Aktie
WKN: 865177 / ISIN: US0382221051
|Lohnender Applied Materials-Einstieg?
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26.11.2026 16:03:31
NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Applied Materials von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Applied Materials-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Applied Materials-Anteile betrug an diesem Tag 143,29 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 69,789 Applied Materials-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 21 716,80 USD, da sich der Wert einer Applied Materials-Aktie am 25.11.2026 auf 311,18 USD belief. Das entspricht einem Plus von 117,17 Prozent.
Der Börsenwert von Applied Materials belief sich zuletzt auf 257,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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