Applied Materials Aktie

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WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Stockdividende 13.03.2026 16:36:21

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Applied Materials-Anleger freuen

NASDAQ Composite Index-Papier Applied Materials-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Applied Materials-Anleger freuen

So viel Dividendenausschüttung zahlt Applied Materials.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials am 12.03.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 1,78 USD je Aktie vereinbart. Damit wurde die Applied Materials-Ausschüttung im Vorjahresvergleich um 17,11 Prozent erhöht. Die Gesamtausschüttung von Applied Materials umfasst 1,38 Mrd. USD. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 16,11 Prozent gestiegen.

Applied Materials-Dividendenrendite

Letztlich notierte das Applied Materials-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 337,27 USD. Für das Jahr 2025 beträgt die Dividendenrendite des Applied Materials-Wertpapiers 0,78 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,81 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Applied Materials-Aktienkurs via NASDAQ 193,58 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Wachstum von 197,37 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel Applied Materials

Für das Jahr 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,80 USD voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 0,53 Prozent nachlassen.

Kerndaten der Applied Materials-Aktie

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Applied Materials beläuft sich aktuell auf 267,521 Mrd. USD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Materials beträgt aktuell 26,41. Der Umsatz von Applied Materials betrug in 2025 28,368 Mrd. USD. Das EPS belief sich derweil auf 8,66 USD.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

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