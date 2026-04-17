ASML Aktie
WKN DE: A1J85V / ISIN: USN070592100
|Hochrechnung
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17.04.2026 10:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier ASML-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ASML-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem ASML-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die ASML-Anteile bei 99,55 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die ASML-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,005 ASML-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 16.04.2026 1 417,21 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1 410,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 1 317,21 Prozent gesteigert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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